لا عودة لملعب الفاسدين بعد اليوم ..

2019/12/01 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي لم نكن عاطفيين حين كتبنا أنّ الحلّ في النجف الاشرف وليس في بغداد , وأنّ الخيط الأبيض من الفجر سيتبيّن من النجف وليس من أي مكان آخر .....أكمل القراءة ←

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