2019/12/01 | 12:48 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 118 عبوة ناسفة ومخلفات حربية لداعش بمناطق متفرقة من الأنبار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العثور على 118 عبوة ناسفة ومخلفات حربية لداعش بمناطق متفرقة من ال
اخبار مباشرة
العثور على 118 عبوة ناسفة ومخلفات حربية لداعش بمناطق متفرقة من الأنبار
اترك تعليق
ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 118 عبوة ناسفة ومخلفات حربية لداعش بمناطق متفرقة من الأنبار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على 118 عبوة ناسفة ومخلفات حربية لداعش بمناطق متفرقة من الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).