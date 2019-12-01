عمليات البصرة تنفي قطع الطرق داخل المحافظة: الوضع الأمني في أفضل حالاته

2019/12/01 | 12:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، الانباء التي تحدثت عن قطع الطرق الرئيسية والفرعية وتعطيل الدوام الرسمي.

وقالت القيادة في بيان تلقته، "الغد برس" انها "تنفي ما تناقلته بعض القنوات الفضائية بوجد قطع للطرق او تعطيل الدوام الرسمي"، مؤكدة ان "الوضع الامني في المحافظة جيد وجميع الطرق الرئيسية والفرعية مفتوحة والأمور تجري بانسيابية عالية".

وأوضحت انه "لا توجد أي قطوعات تذكر ضمن قاطع المسؤولية، وان ما ذكر عبر إحدى القنوات الفضائية بوجود قطع للطرق غير صحيح وأن البصرة تشهد افضل حالتها الأمنية".

وفي نهاية البيان قدم قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، الشكر والتقدير لـ"جميع اطياف المجتمع البصري خصوصاً الاخوة المتظاهرين الذين قدموا الصورة الرائعة والإيجابية في سلمية التظاهر والحفاظ على مدينتهم بشكل حضاري ومثقف رافضين أي تجاوز على الممتلكات العامة والخاصة".

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