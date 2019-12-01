مسيرات حداد طلابية على أرواح شهداء التظاهرات تتوجه لساحة الاعتصام في الديوانية

2019/12/01 | 12:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توجه طلبة الجامعات والمدارس في محافظة الديوانية، اليوم الأحد، إلى ساحة الاعتصام وسط المدينة، بمسيرات حداد على أوراح شهداء التظاهرات الذين سقطوا برصاص القوات الأمنية في ذي قار والنجف.

وقال مراسل "الغد برس" إن طلبة الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية والمتوسطة، نظموا صباح اليوم مسيرات حداد على أوراح شهداء التظاهرات الذين سقطوا بنيران القوات الأمنية في محافظتيّ ذي قار والنجف يوميّ الخميس والجمعة الماضيين.

وبين أن المسيرات توجهت إلى ساحة الساعة، وهي ساحة الاعتصام مقابل مبنى الحكومة المحلية وسط مدينة الديوانية، مشيراً إلى أن ساحة الاعتصام مكتظة بمتظاهريّ المحافظية الذين ما زالوا يواصلون اعتصامهم فيها.

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