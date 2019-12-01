القضاء العراقي يأخذ زمام المبادرة بعد احالة جميل الشمري للمحاكمة: صمام القضاء بالمرصاد

2019/12/01 | 13:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار ،اليوم الاحد، مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري.القبض على الشمري ومنعه السفر وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن […]

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