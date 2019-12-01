الدفاع المدني تعلن احصائية الحرائق في بغداد والمحافظات

2019/12/01 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن احصائية الحرائق التي اندلعت في بغداد والمحافظات خلال الشهرين الماضيين، مبينة ان مجموع الحرائق بلغت ٢٦٧

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