2019/12/01 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نقابة المحامين، اليوم الأحد، أن محامي بغداد قرروا الترافع عن عشرات المعتقلين من المتظاهرين في مطار المثنى.وقالت مدير المكتب الإعلامي للنقابة، علياء الحسني، في حديث لـ المركز الخبري الوطني ، إنه “محامي بغداد قرروا الترافع عن عشرات المعتقلين داخل مطار المثنى في محكمة استئناف الرصافة”.وأضافت الحسني، أن ذلك جاء “بناء على عدد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محامو بغداد يترافعون عن عشرات المعتقلين من المتظاهرين في مطار المثنى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محامو بغداد يترافعون عن عشرات المعتقلين من المتظاهرين في مطار المثنى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محامو بغداد يترافعون عن عشرات المعتقلين من المتظاهرين في مطار المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).