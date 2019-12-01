واحد اثنين

2019/12/01 | 13:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني المسؤول الاول عن قتل العراقيين المجرم علي خامنئي الذي حرض علنا على قتل العراقيين وكذلك قاسم سليماني الذي كان ينسق مع مليشيات الاحزاب المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي...أكمل القراءة ←

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