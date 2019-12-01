2019/12/01 | 13:11 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكيل الأقدم للداخلية يعلن التحاقه بوزارة الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 13:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

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