الزرفي: استقالة عبد المهدي نافذة مُنذ توقيعها ولا دستورية للتصويت عليها في البرلمان

2019/12/01 | 13:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة النصر، عدنان الزرفي، الاحد، عدم دستورية التصويت على استقالة الحكومة في البرلمان.

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