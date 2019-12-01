وصول وفد كوردستان لبغداد.. الداخلية: على الحكومة المقبلة حل الملفات العالقة مع أربيل

2019/12/01 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل وفد من حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد، لحل الملفات العالقة.

وقال مصدر مطلع لشفق نيوز ان وفد اقليم كوردستان وصل الى بغداد، ومن المقرر ان يبحث مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ملفات عدة، منها تسليم واردات النفط وموازنة 2020 ورواتب البيشمركة وموظفي كوردستان.

الى ذلك، قال وزير الداخلية الكوردستاني ريبر احمد في مؤتمر صحفي ان وفد حكومة اقليم كوردستان الى بغداد يعتزم حل المسائل العالقة وفق السياقات الدستورية.

واوضح أحمد ان أي حكومة مقبلة ينبغي عليها حل جميع الملفات العالقة مع اقليم كوردستان.

ويضم وفد اقليم كوردستان الى بغداد وزير المالية اوات شيخ جناب ووزير الاقليم خالد شواني ووزير التخطيط دارا رشيد ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم.

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