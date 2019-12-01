كوردستان تستثني دوائر من قطع الكهرباء

2019/12/01 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، استثناء دوائر من قطع الكهرباء المبرمج.

وقالت الدائرة في بيان لها انه من اجل المصلحة العامة وتوزيع الطاقة الكهربائية بصورة عادلة، تقرر عدم قطع الكهرباء عن دوائر المستشفيات الحكومية ودوائر الماء والمطارات والمصارف ودوائر الجوازات ودوائر البطاقة الوطنية والنقاط الحدودية، وتأمينها لهذه الدوائر بشكل دائم.

واضافت الوزارة انها تحمل مدراء الادارات مسؤولية وجود كهرباء دائمة في الدوائر غير المستثناة، مشددة على وجوب قطع الكهرباء الدائمة عنهم بأسرع وقت ممكن.

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