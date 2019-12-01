احصائية بالحرائق التي اندلعت في العراق خلال الشهرين الماضيين

2019/12/01 | 13:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن احصائية الحرائق التي اندلعت في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى خلال الشهرين الماضيين، مبينة ان مجموع الحرائق ب...

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