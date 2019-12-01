أمين عام النهج الوطني يتهم جهات سياسية بعرقلة استجواب بعض الشخصيات المتهمة بالفساد

2019/12/01 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم أمين عام كتلة النهج الوطني عبد الحسين الموسوي، جهات سياسية لم يسمها بمحاولة عرقلة بعض الاستجوابات داخل مجلس النواب.

وقال الموسوي في تصريح، إن بعض الجهات تحاول إلقاء التهم جزافا ضد السلطة التشريعية لإرباك عملية الاستجوابات، مبينا ان طلبات الاستجواب المقدمة للبرلمان هي لاستجواب بعض رؤساء الهيئات على خلفية فساد إداري ومالي.

وأضاف أن غاية هذه الجهات هو عرقلة الدور الرقابي لمجلس النواب لتحقيق اهداف ومكاسب سياسية، مشيرا الى ان غاية الاستجوابات المراد تحقيقها داخل مجلس النواب هي لتعزيز الثقة بين الشعب والسلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.

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