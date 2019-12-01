الشابندر يقترح حلاً للخروج من الازمة السياسية الحالية بعد استقالة عبد المهدي

2019/12/01 | 13:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقترح السياسي المستقل عزت الشابندر ،اليوم الاحد، حلاً لخروج البلاد من الازمة السياسية، بعد اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”، إن “التغيير الوزاري ( الانقلابي )الذي يمكن ان يقوم به رئيس الوزراء الحالي هو المدخل المنطقي و الواقعي لاي حلّ”.واضاف قائلاً ” اما اقالته و […]

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