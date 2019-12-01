2019/12/01 | 13:29 - المصدر: اليوم السابع
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة النفط: صادرات النفط العراقية 3.5 مليون ب/ي فى المتوسط فى نوفمبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 13:29.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط: صادرات النفط العراقية 3.5 مليون ب/ي فى المتوسط فى نوفمبر) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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