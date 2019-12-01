2019/12/01 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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كتائب حزب الله تصدر بياناً بشأن مهاجمة مرقد الحكيم: مؤامرة جديدة لإحراق الوسط والجنوب

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن كتلة صادقون، عدي عواد، الأحد (1 كانون الأول 2019) على الأنباء التي تحدثت عن وصول قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني للبلاد، فيما كشف عن الهدف منها.

وقال عواد في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الاحد (1 كانون الأول 2019)، بوصول الوفد الكردي الى العاصمة بغداد من اجل التوقيع على اتفاق نهائي بشأن النفط والموازنة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد الكردي وصل الى بغداد هذا اليوم، من أجل

بغداد اليوم- بغداد

صرّح السياسي المستقل عزت الشابندر، الأحد (1 كانون الأول 2019)، بأن التغيير الوزاري الذي يعتزم رئيس الوزراء الحالي القيام به هو المدخل المنطقي لأي حل.

وقال الشابندر في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "التغيير الوزاري (ال

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