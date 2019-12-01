2019/12/01 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ علن مدير إعلام جامعة الفلوجة بمحافظة الأنبار محمود فرحان العيساوي، الأحد، تنظيم وقفة حداد على أرواح شهداء المتظاهرين السلميين ومنتسبي القوات الأمنية.وقال العيساوي في حديث لـ المركز الخبري الوطني ، إن “جامعة الفلوجة نظمت وقفة حداد على أرواح شهداء المتظاهرين السلميين ومنتسبي القوات الامنية بحضور كافة رؤساء الأقسام وعدد من المسؤولين في المحافظة”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنظيم وقفة حداد بجامعة الفلوجة على أرواح شهداء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية المركز الخبري الوطني.

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