حشد الانبار لـ

2019/12/01 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، بان القوات الامنية ابطلت مفعول اكثر من 40 عبوة ناسفة من مخلفات مجرمي داعش

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