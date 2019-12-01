صـدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة بابل السابق

2019/12/01 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بابل

أفصحت الهيأة عن صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة بابل السابق، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

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