2019/12/01 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ البنك المركزي العراقي، الأحد، المصارف كافة بأن جورجيا طرحت ورقة نقدية جديدة فئة 10 لاري.وقال البنك في بيان تلقى المركز الخبري الوطني نسخة منه، إن “بنك جورجيا الوطني أعلمنا بانه طرح في التداول الورقة النقدية الجديدة فئة 10 لاري المحدثة”.وأضاف البنك، أن “الورقة النقدية القديمة فئة من ذات الفئة والاصدارات والفئات القديمة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المركزي: جورجيا تطرح ورقة نقدية جديدة فئة 10 لاري المركز الخبري الوطني.

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