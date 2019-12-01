تحالف الفتح: سقف مطالب المتظاهرين ارتفع بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

2019/12/01 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، أن سقف مطالب المتظاهرين ارتفع بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأكد الكناني، أن الاستقالة كانت قرار عبد المهدي، مستبعدا وجود كتلة بالضد من استقالة عبد المهدي، كون البرلمان معني بتهدئة الشارع.

واشار الى ان العراق بحاجة الى رئيس حكومة مستقل، مشددا على ضرورة ترشيح شخصية مقبولة لخلافة عبد المهدي، من اجل تهدئة الشارع، بعد ان فرض رأيه على الكتل السياسية.

وأضاف، أن الاسماء المتداولة إعلاميا لم تطرح كبديل لعبد المهدي، مبينا أن خطبة المرجعية الأخيرة غيرت المعادلة وأدت الى استقالة الحكومة بحسب تعبيره.

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