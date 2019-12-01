بعيدا عن أرامكو... ثروات مخفية في زاوية غامضة من السوق السعودية

2019/12/01 | 13:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين أن الطرح العام الأولي الضخم للمملكة العربية السعودية لمنتج النفط أرامكو كان يهيمن على العناوين الرئيسية

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