أمر استقدام لرئيس جامعة بابل السابق بتهم فساد

2019/12/01 | 13:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة بابل السابق، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته، "الغد برس" ان "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل أصدرت أمراً باستقدام رئيس جامعة بابل السابق، في القضية المتعلقة بوجود مغالاة في أسعار شراء أسلحة للحراس".

وأضافت إن "أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".

يُشار إلى أن "الهيئة أعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي عن صدور أمري استقدام بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إضافة إلى رئيس جامعة كركوك السابق في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.

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