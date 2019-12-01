الهند تختبر صاروخا قادرا على حمل رأس نووي

2019/12/01 | 13:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "PTI" الهندية، اليوم الاحد، ان البلاد اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز Agni-III قادرا على حمل رأس نووي.

تجدر الإشارة إلى أن الاختبارات أجريت في الظلام تم البدء من خلال تثبيت منصة إطلاق متنقلة في جزيرة عبد الكلام بالقرب من ولاية أوريسا.

يبلغ قطر الصاروخ Agni-III بطول 17 مترًا، مترين ووزن إطلاقه حوالي 50 طنًا، ومداه حوالي 3.5 ألف كم.

وفي 29 تشرين الثاني، نفذت القوات المسلحة في الهند عمليات إطلاق ناجحة لصواريخ سبايك المضادة للدبابات، هذا النوع من الصواريخ ينتمي إلى الجيل الرابع وهو مصنوع في إسرائيل يعتقد أن القذيفة يمكن أن تصل إلى أي هدف على مسافة 4 كم.

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