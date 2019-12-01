الغضبان: نسعى لزج الشركات العراقية في قطاع الغاز لتطوير الصناعة الغازية

2019/12/01 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد وزير النفط ثامر عباس الغضبان، الأحد، سعي الوزارة إلى زج الشركات العراقية في قطاع الغاز لتطوير الصناعة الغازية.

وقال الغضبان خلال استقباله عدداً من أصحاب معامل الغاز السائل، بحسب بيان لمكتبه تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "أهمية دعم القطاع الخاص العراقي تأتي في أولويات عملنا بهدف فتح آفاق عمل كبيرة للطاقات العراقية المعطلة"، مبيناً أن "الوزارة سعت إلى زج الشركات العراقية في قطاع الغاز من أجل منحهم دور مهم في تطوير الصناعة الغازية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأوضح الغضبان، أن "توجيهات الوزارة تصب في تعظيم دور القطاع الخاص العراقي في مجالات عديدة ، وأن الوزارة تعمل على تذليل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل لتحقيق هذا الهدف"، لافتاً إلى أن "هذا اللقاء يأتي ضمن توجه الوزارة للاستماع إلى آراء أصحاب المعامل ومطالبهم" .

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