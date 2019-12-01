البرلمان يقبل استقالة رئيس الوزراء استناداً للمادة 75 من الدستور

2019/12/01 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قبل مجلس النواب، الأحد، استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وأشار الى أن المجلس رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.

ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة، الى أن "الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوحد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم 241 نائبا"، مشيرا الى أن "كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد".

قبيل ذلك افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاحد (1 كانون الأول 2019)، أعمال جلسة البرلمان الاستثنائية.

وتقتصر الجلسة، وفقا للجدول، على مناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ومناقشة الاحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف، والمحافظات الأخرى.

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان، يوم أمس السبت، بعد إعلانها يوم أمس الاول الجمعة، استجابة للمرجعية الدينية، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.

الحلبوسي يقرأ استقالة رئيس الوزراء على البرلمان قبل التصويت عليها

بغداد اليوم-بغداد

افتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، الاحد (1 كانون الأول 2019)، أعمال جلسة البرلمان الاستثنائية.





وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي افـتـتـح أع

بغداد اليوم-بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الأحد (01 كانون الأول، 2019) جدول أعمال جلسة اليوم.

وتقتصر الجلسة، وفقا للجدول، على مناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ومناقشة الاحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف،

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