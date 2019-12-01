2019/12/01 | 14:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت اليوم بالعاصمة الرومانية بوخارست، قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، التي تقام في 12 مدينة أوروبية في الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو 2020. وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات تركيا – إيطاليا – ويلز – سويسرا في المجموعة الأولى (التي تقام مبارياتها في روما وباكو)، وستجمع المباراة الافتتاحية المقررة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على القرعة النارية لبطولة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على القرعة النارية لبطولة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).