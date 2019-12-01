2019/12/01 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة ٧٦ من الدستور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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