2019/12/01 | 14:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يوجه لجنتين بالتحرك صوب ذي قار والنجف فوراً

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