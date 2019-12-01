2019/12/01 | 14:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد كرة القدم الكويتي يعلن عن تسيير رحلات جوية غدا لنقل الجماهير الكويتية الراغبة بمساندة منتخبها في اللقاء المصيري مع المنتخب البحريني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 14:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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