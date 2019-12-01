البرلمان العراقي يصوت على قبول استقالة عادل عبد المهدي

2019/12/01 | 14:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت البرلمان العراقي في جلسته اليوم الاحد على قبول الاستقالة التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس رسميا الى البرلمان....

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