2019/12/01 | 14:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يوافق على استقالة عبد المهدي

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