البرلمان يصوت على قبول استقالة عبد المهدي

2019/12/01 | 14:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، في جلسته الإستثنائية المنعقدة اليوم الأحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

وقال مصدر نيابي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب صوت على قبول استقالة عادل عبد المهدي من منصبه، استناداً الى أحكام المادة 75 من الدستور".وكان المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أعلن، أمس السبت، أن عبد المهدي سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب.

وعقد مجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، جلسة استثنائية يتضمن جدول أعمالها "مناقشة استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومناقشة الأحداث الأخيرة في محافظتي النجف وذي قار والمحافظات الأخرى".





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