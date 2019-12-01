مصدر: أوامر عليا صدرت للشرطة بالانسحاب من سجن (الحوت) قبل مجزرة الناصرية

2019/12/01 | 14:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع في الشرطة الاتحادية بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، أن القوات المكلفة بحماية سجن الناصرية المركزي بالمعروف بـ"سجن الحوت" تلقت أوامر بالانسحاب من أمام السجن قبل ساعات من ارتكاب القوات الأمنية "مجزرة" ضد المتظاهرين في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "قطعات الشرطة الاتحادية المرابطة على حماية سجن الناصرية المركزي (الحوت) تلقت أوامر عليا بالانسحاب من امام السجن ليلة الهجوم على المتظاهرين فجر الخميس الماضي".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أوامر الانسحاب أسبابها مجهولة ولم تتضمن الذهاب إلى مكان معين، وإنما الأمر صدر بالابتعاد عن السجن لحين صدور أوامر جديدة".

وأضاف، أن "قطعات الشرطة الاتحادية تعتبر الطوق الأمني الرئيسي لحماية السجن، وهي احد ثلاثة اطواق تمثل الدور الرئيسي في حماية السجناء".

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