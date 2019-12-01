الحلبوسي يوجه لجنة الامن والدفاع بالانتقال فوراً الى ذي قار والنجف للاشتراك بوضع الخطة الامنية

2019/12/01 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، لجنة الامن والدفاع بالتوجه الى محافظتي ذي قار والنجف للاشتراك بوضع الخطة الامنية.

وقال مراسل "الغد برس" في البرلمان إن، الحلبوسي وجه لجنة الامن والدفاع بالانتقال فوراً الى محافظتي ذي قار والنجف للاشتراك بوضع الخطة الامنية فيها لحماية المتظاهرين.

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