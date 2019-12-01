ماليزيا.. ارتفاع أعداد وفيات حمى الضنك خلال 2019

2019/12/01 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أظهرت إحصائيات نشرتها وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاحد، زيادة نسب الإصابات بحمى الضنك والوفيات الناتجة عن هذا الفيروس، في البلاد خلال عام 2019.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها الوزارة، فإن العام الحالي شهد تسجيل 119 ألفا و198 حالة إصابة بحمى الضنك في عموم البلاد، فيما فقد 162 شخصاً حياتهم بسبب الإصابة بهذا الفيروس.ماليزيا التي بلغت فيها حالات الإصابة بحمى الضنك، أعلى مستوياتها خلال السنوات الـ4 الماضية، شهدت العام الماضي تسجيل 80 ألفا و615 حالة إصابة بالفيروس المذكور، إلى جانب وفاة 147 شخصاً بسببه.وتنتقل فيروسات حمى الضنك إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة "الزاعجة" (Aedes)، ويكتسب البعوض الفيروس عادة عندما يمتصّ دم أحد المصابين بالعدوى، وبعد مرور فترة الحضانة التي تدوم 8-10 أيام، يصبح البعوض قادرًا، أثناء لدغ الناس وامتصاص دمائهم، على نقل الفيروس طيلة حياته.وتتراوح أعراض المرض، بين الإصابة بالحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام، والألم الشديد وراء العينين ونزيف خفيف، مثل نزيف الأنف.

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