2019/12/01 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يوجه الأمن والدفاع النيابية بالانتقال فوراً إلى النجف وذي قار في ظل الأوضاع القائمة هناك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوجه الأمن والدفاع النيابية بالانتقال فوراً إلى النجف وذي قار في ظل الأوضاع القائمة هناك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوجه الأمن والدفاع النيابية بالانتقال فوراً إلى النجف وذي قار في ظل الأوضاع القائمة هناك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).