2019/12/01 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح ليس غياب سميرة، ورزان ووائل وناظم، مسألة حقوقية أو سياسية فحسب، ولا هو كذلك مسألة أخلاقية فحسب، إنه فوق هذا كله مسألة دينية، أو دينية سياسية، تنفتح على التفكير وإعادة التفكير فيما هو ديني، تسائله عن معناه وتدعوه إلى مساءلة نفسه، وبخاصة في تراكبه مع السياسي.ذكرتُ في غير مرة سابقة أن شعار النسوية المعاصرة: الشخصي سياسي والسياسي شخصي، يمثل تجربتي كذلك.هذا صار ظاهراً أكثر بعد تغييب سميرة على......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ياسين الحاج صالح - التغيبب كتجربة دينية سياسية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ياسين الحاج صالح - التغيبب كتجربة دينية سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).