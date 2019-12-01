أفنان القاسم - الجماهير تحب المملكة 5

2019/12/01 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم اغتصاب سلطة الجماهير في كيانات المملكة الثلاثة عملة رائجة، في القطاع جاء الإخوان المسلمون بقرار من الموساد، وهم هنا بمخالبهم وأنيابهم يمزقون أجساد الناس منذ عشرات السنين، في الضفة الغربية جاء حكام مراحيض رام الله باتفاق أوسلو، وهم هنا ببربريتهم وعمالتهم يمارسون أعتى الطرق في قمع الناس منذ أمد طويل، في الضفة الشرقية جاء طراطير الملوك بأمر كلوب باشا، وهم هنا بانتكاحاتهم وإجراماتهم ينفذون الدور الدرا......

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