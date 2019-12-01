2019/12/01 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري مثلما سبقَ وذكرنا، كان الرجل الدمشقيّ الموسر يُعالج ضجر امرأته بين جدران المنزل، وذلك بقضاء بعض الوقت في المصايف.وهذا محمد آغا، يظهر على حين فجأة في مزرعته، وكان جيرانه قد نسوا أمره لنحو خمسة أعوام.وإننا نتكلم تحديداً عن جاره، رمضان آغا، المستقر في الزبداني طوال تلك الفترة؛ بحيث أنه، بدَوره، كاد أن يسلوَ مسقط رأسه.إنه نفسه، لا يدري كيفَ اندمج في حياة الريف وابتعد شيئاً فشيئاً عن فكرة العودة إلى......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الثاني/ 2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الثاني/ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).