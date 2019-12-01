1/12/2019مجلس النواب يصوت على استقالة عادل عبدالمهدي


1/12/2019مجلس النواب يصوت على استقالة عادل عبدالمهدي
2019/12/01 | 15:06 - المصدر: KNN
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