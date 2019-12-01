2019/12/01 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بالفيديو: لحظة قراءة استقالة رئيس الوزراء في البرلمان وقبول ’’جميع النواب’’ بها

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