واع تنشر نص المادة (76) من الدستور العراقي الخاصة بتشكيل الحكومة

2019/12/01 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد، نص المادة (76) من الدستور العراقي الخاصة بتشكيل الحكومة.

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