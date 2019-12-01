محافظ بغداد يفتتح مشروع ماء صدر اليوسفية بطاقة ٥٠٠ م/مكعب في الساعة

2019/12/01 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ بغداد، المهندس محمد العطا،اليوم الاحد، مجمع ماء صدر اليوسفية بعد إعادة تأهيله لخدمة منطقتي الرواجح والحرج

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