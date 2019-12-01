البرلمان يوجه لجنة بالتحرك صوب ذي قار والنجف فوراً

2019/12/01 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، لجنة الامن والدفاع بالانتقال فوراً الى محافظتي ذي قار والنجف للاشتراك بوضع الخطة الامنية فيها لحماية المتظاهرين.

ووافق مجلس النواب اليوم الاحد، على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور.

وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاحد "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة ٧٦ من الدستور".

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