بالوثائق.. تواقيع برلمانية لإلزام رئيس الجمهورية بمواصفات تتعلق باختيار بديل عبد المهدي

2019/12/01 | 15:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر “يس عراق”، الاحد، وثائق موقعة من اعضاء مجلس النواب تتضمن جمع تواقيع لمجموعة من النواب، لاختيار رئيس وزراء جديد تتوفر فيه خمسة شروط.وتضمنت الوثائق: “نحن الموقعون أدناه نطلب من رئاسة مجلس النواب التصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف، أن يكون شخصية وطنية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية […]

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