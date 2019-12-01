بالوثائق : تقديم طلب موقع من 45 نائبا الى رئيس البرلمان يتضمن ضوابط اختيار رئيس وزراء جديد

2019/12/01 | 15:18 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- وقع أكثر من 40 نائبا، اليوم الأحد، على قرار، رُفع إلى رئاسة البرلمان، يُلزم رئيس الجمهورية بمواصفات رئيس الوزراء الجديد.واشترط الموقعون على رئيس الجمهورية، أن “يكون رئيس الوزراء المكلف شخصية وطنية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصرا ولم يستلم اي منصب حكومي او نيابي منذ 2003، ويحظى بقبول المتظاهرين”.

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