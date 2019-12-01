الحلبوسي يوجه لجنة الامن والدفاع بالانتقال فوراً الى محافظتي ذي قار والنجف

2019/12/01 | 15:18 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاحد، لجنة الامن والدفاع بالانتقال فوراً الى محافظتي ذي قار والنجف.وقال مصدر برلماني، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه لجنة الامن والدفاع بالانتقال فوراً الى محافظتي ذي قار والنجف للاشتراك بوضع الخطة الامنية فيها لحماية المتظاهرين”.وعقد مجلس النواب اليوم الاحد، جلسة استثنائية حيث تضمن جدول ...

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