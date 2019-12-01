القضاء يصدر حكمين أحدهما إعدام بحق ضابطين قتلا متظاهرين اثنين في واسط

2019/12/01 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي، عن صدور أحكام قضائية بحق ضابطين متهمين بقتل متظاهرين اثنين في واسط.

وأكد الحلفي في تغريدة على حسابه بتويتر، أن محكمة جنايات واسط أصدرت حكما بالإعدام على الرائد “طارق مالك كاظم” الضابط في قوة سوات في الكوت، وفق المادة أربعمئة وست من قانون العقوبات، وبالسجن سبع سنوات على المقدم “عمر رعد” آمر قوة سوات، وفق المادة ثلاثمئة وأربعين من قانون العقوبات، وذلك في قضية قتل المتظاهرين الشهيدين “مؤمل الخفاجي وحسين الكناني”.

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